Погода 15 вересня: мінлива хмарність, подекуди опади

Погода в Україні протягом наступного тижня утримається тепла, але водночас нестійка. Через вплив антициклонів більшість днів будуть сонячними, однак періодично очікуються дощі, грози, шквалистий вітер, а в південних регіонах навіть сильні зливи та поява водяних смерчів, повідомили синоптики.

У понеділок у західних областях прогнозується хмарна та нестійка погода з короткочасними опадами та окремими грозами. В інших регіонах переважатиме мінлива хмарність без дощів. Вітер - південно-східний 5–10 м/с, на заході — змінних напрямків 3–8 м/с.

Температура повітря +23-28°С, на заході +16-21°С.

У Києві та області - мінлива хмарність, без опадів. Вітер - переважно південно -східний, 7−12 м/с. Температура повітря в області +20-25°С, в Києві +21-23°С.