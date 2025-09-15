﻿
Суспiльство

Погода 15 вересня: мінлива хмарність, подекуди опади

Погода 15 вересня: мінлива хмарність, подекуди опади

Погода в Україні протягом наступного тижня утримається тепла, але водночас нестійка. Через вплив антициклонів більшість днів будуть сонячними, однак періодично очікуються дощі, грози, шквалистий вітер, а в південних регіонах навіть сильні зливи та поява водяних смерчів, повідомили синоптики.

У понеділок у західних областях прогнозується хмарна та нестійка погода з короткочасними опадами та окремими грозами. В інших регіонах переважатиме мінлива хмарність без дощів. Вітер - південно-східний 5–10 м/с, на заході — змінних напрямків 3–8 м/с.

Температура повітря +23-28°С, на заході +16-21°С.

У Києві та області - мінлива хмарність, без опадів. Вітер - переважно південно -східний, 7−12 м/с. Температура повітря в області +20-25°С, в Києві +21-23°С.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 15 вересня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Визнання генерала Келлога: Українці є світовими лідерами в технологіях дронів, випередивши США
Технології 14.09.2025 14:25:27
Визнання генерала Келлога: Українці є світовими лідерами в технологіях дронів, випередивши США
Читати
«Вулкан», Кріппа, Поляков: Що ховається за головним гральним брендом України?
Економіка 14.09.2025 14:08:53
«Вулкан», Кріппа, Поляков: Що ховається за головним гральним брендом України?
Читати
ВМС ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу ЧФ РФ у Севастополі
Надзвичайні події 14.09.2025 13:20:49
ВМС ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу ЧФ РФ у Севастополі
Читати

Популярнi статтi