Суспiльство

Міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував нову стратегію оборони

Міністерство оборони України оголосило про створення суцільних дронових ліній до 30 км, щоб зупинити просування ворога та змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За словами Шмигаля, ключові пріоритети України – зберегти життя військових, зміцнити захист неба та масштабувати далекобійні удари.

Україна потребує для цього FPV-дронів, роботизованих систем, снарядів, систем протиповітряної оборони (ППО) та дронів-перехоплювачів, зазначив міністр оборони.

– Маємо створити так звану Kill Zone. Це лінії дронів, які перекривають 10, 15 або навіть 30 км території, унеможливлюючи просування ворога, – сказав Шмигаль.

Глава Міноборони звернув увагу на розвиток оборонних інновацій, зокрема фінансування стартапів за моделлю венчурного фонду, що дало поштовх запровадженню інновацій в українському розробленню у сфері озброєння.

У Києві вже працює інноваційний центр, який підтримує подібні проєкти, а Україна готова створювати спільні підприємства з європейськими країнами та залучати інвестиції, наголосив Шмигаль.

ForUA нагадує, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір налагодити виробництво дронів-перехоплювачів, що має призвести до збільшення кількості збитих російських ударних безпілотників Shahed.

Фото: Міноборони

 Автор: Сергій Ваха

Ялтинська європейська стратегіяоборонафорум YESДенис ШмигальМіноборони України
