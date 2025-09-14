Базовий документ про безпекові гарантії для України вже фактично готовий, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже "фактично готовий". Про це він сказав у своєму зверненні.

"Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи. Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами", – зазначив Зеленський.

Він додав, що нині головне завдання – "дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб росія припинила вбивства та удари".

Президент наголосив, що цього можна досягти лише спільними діями з Європою, США та іншими глобальними партнерами.

ForUA нагадує, 6 вересня Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії. До ініціативи долучилися 26 країн. 4 вересня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що країни "коаліції рішучих" висловили готовність або надіслати війська, або надати ресурси для сил гарантування.