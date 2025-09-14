﻿
Столиця

ДТП у Києві: "П'яний Volkswagen" збив військову на переході та поїхав

У Києві п’яна водійка Volkswagen збила військовослужбовицю на пішохідному переході та залишила місце аварії. Її оперативно затримали поліцейські.

За даними поліції Києва, ДТП сталося 13 вересня близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської. 44-річна кермувальниця Volkswagen проігнорувала червоне світло та наїхала на жінку-пішохода, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Постраждалою виявилася 23-річна військовослужбовиця. Вона отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Водійка втекла з місця ДТП, проте невдовзі її розшукали правоохоронці. Як з’ясувалося, вона перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння – 3,11 проміле.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортом у стані сп’яніння.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївДТПаваріявійськовослужбовець
