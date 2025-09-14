﻿
Суспiльство

Прогноз погоди на 14 вересня: переважно без опадів, удень до +25°

У неділю, 14 вересня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході вдень випаде короткочасний дощ, місцями гроза; повітря вдень прогріється до 25°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у "Фейсбуці".

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°; вдень 20-25°", - зазначають синоптики.

У столиці та Київській області, за прогнозом, спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області становитиме вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодипогода в УкраїніУкраїнський гідрометцентр
