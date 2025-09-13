﻿
Надзвичайні події

Двох підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої запроторили до СІЗО без права застави

На Хмельниччині відправили під варту двох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої в ніч проти 12 вересня.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Подія сталася в ніч проти 12 вересня в Шепетівському районі області. Того ж дня чоловіків затримали.

«Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її», — кажуть у прокуратурі.

Фігурантам повідомили про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Після оголошення підозри прокуратура подала до суду клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Керівник Хмельницької обласної прокуратури в суді довів обґрунтованість поданого клопотання. За результатами судового розгляду, підозрюваним призначили тримання під вартою без права внесення застави.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

судпрокуратураСІЗОзґвалтуванняОГПОГПУПоділляХмельниччинаККУШепетівка
