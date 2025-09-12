СБУ викрила схему ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування у «ліцеї»

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в Києві та Вінниці. Ділки створювали фіктивні навчальні заклади, щоб «працевлаштовувати» військовозобов’язаних на посади викладачів, що гарантувало їм «бронь» від призову. Про це інформує СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти зареєстрували вісім приватних ліцеїв і отримали на них ліцензії від Київської міської державної адміністрації. Однак ці «школи» існували лише на папері, не мали фізичних адрес і не проводили освітньої діяльності.

Організатори схеми оформляли ухилянтів з усієї України на «посади викладачів» цих неіснуючих закладів. За таку послугу клієнти сплачували 3 тисячі доларів США одноразово, а також щомісячні платежі у розмірі близько 20 тисяч гривень.

Частина цих коштів залишалася в організаторів, а решта йшла на «зарплати» фіктивним директорам. Задокументовано, що таким чином від мобілізації намагалися «відкосити» понад 200 чоловік.

СБУ встановила, що організатор схеми на отримані прибутки придбав автомобіль преміум-класу за 6 мільйонів гривень та елітні апартаменти в центрі Києва.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони, печатки, документацію та чорнові записи, що є доказами їхньої злочинної діяльності. Наразі затримано організатора схеми, його бухгалтера та одного з «директорів» фейкових ліцеїв.

Слідчі СБУ повідомили про підозру цим особам, а також двом їхнім спільникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Розслідування триває.