Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон від початку війни

Порівняно з минулим роком, у 2025-му темпи виїзду українців за кордон через війну скоротилися, проте все одно спостерігаються.

Скільки українців перебувають за кордоном та у яких країнах, повідомляє Мінекономіки.

Відповідно до останнього звіту Мінекономіки, у першій половині 2025 року міграційні процеси з України демонстрували певну стабілізацію.

За даними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ) станом на 1 липня 2025 року, у світі налічувалося 5,643 млн біженців із України. З них 5,083 млн перебували в Європі та 0,561 млн – за її межами.

Оцінки щодо РФ показують, що станом на середину червня 2023 року там перебували близько 1,2 млн українців під різними правовими формами (окрім статусу біженця чи тимчасового притулку).

УВКБ вважало їх особами у ситуації, схожій на статус біженців, проте ця цифра не оновлювалася після червня 2023 року, тому не включена в офіційну статистику за 2024 рік.

Якщо врахувати ці дані, загальна кількість мігрантів станом на 1 липня 2025 року становить орієнтовно 6,86 млн осіб. Порівняно зі станом на 16 грудня 2024 року, спостерігається незначний відтік – близько 46 тис. осіб.

Скільки українців перебувають за кордоном та що про них відомо

За результатами опитування УВКБ у окремих європейських країнах у січні-лютому та липні-серпні 2024 року (4 962 інтерв’ю, усі респонденти — громадяни України, 80% жінок, середній вік 45,7 року) отримані такі дані про українських мігрантів:

Віком 18-59 років – 37% жінок, 16% чоловіків; 29% – діти віком 0-17 років.

Найбільша кількість виїхала в лютому-квітні 2022 року – 50%.

Планують повернутися в Україну протягом наступних 12 місяців – 5%, сподіваються повернутися з часом – 57%, не визначилися – 27%, не планують повертатися – 12%.

Зайнятість у країні перебування: 46% працевлаштовані, 17% безробітні.

Найбільше українців наразі перебувають в таких країнах: