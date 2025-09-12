Масштаби втрат: Україна не вберегла своїх 224 митців

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 224 митці і 111 українських та іноземних медійників.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У відомстві зазначають, що ці дані не лише свідчать про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки української історії. Так само як у 20-30-х роках ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України.

Як повідомляв ForUA, поет і військовий Максим (Далі) Кривцов, який торік у січні загинув на війні проти росіян, посмертно отримав звання Героя України та орден «Золота Зірка».

Кривцов загинув на фронті 7 січня 2024 року. Він був учасником Революції гідности, пішов добровольцем на фронт у 2014-му, знову повернувся до зброї вже з початком повномасштабного вторгнення. Під час перебування на фронті видав свою першу та єдину авторську збірку «Вірші з бійниці».