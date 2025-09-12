Уряд Японії допоміг Національній опері України отримати сучасне сценічне обладнання

11 вересня 2024 року в Києві відбулася урочиста церемонія передачі Національному академічному театру опери та балету України імені Тараса Шевченка сучасного пульта керування сценічним освітленням. Обладнання вартістю 88 тисяч доларів надане в межах грантової програми «КУСАНОНЕ» Уряду Японії, яка спрямована на підтримку культурних, освітніх та спортивних проєктів у країнах, що розвиваються.

Як повідомили під час брифінгу у театрі, цей проєкт модернізації став четвертим у серії культурних ініціатив, реалізованих Японією в Україні. Важливу роль у його практичному втіленні відіграв Благодійний фонд «Велика родина», який забезпечив закупівлю та постачання обладнання відповідно до умов програми.

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підкреслив, що надання техніки для Національної опери — провідного осередку мистецького життя країни — є яскравим прикладом рішучої відданости Японії у підтримці української культури.

Генеральний директор і художній керівник театру Петро Чуприна зазначив, що така увага до українського мистецтва є вагомим внеском у його розвиток, а нове обладнання відкриває можливості для створення найвибагливіших візуальних постановок, які відповідають світовим стандартам.

Голова Наглядової ради фонду «Велика родина» Віра Ульянченко наголосила на важливості міжнародної співпраці: «Ми з великим задоволенням і відповідальністю будемо продовжувати таку співпрацю, адже для нас важливо, що така велика держава, як Японія, підтримує і розуміє значення нашої культури».

Також в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна відзначила стратегічну співпрацю України та Японії у сфері культури, зокрема спільні зусилля зі збереження української культурної спадщини та проведення культурних заходів, які зміцнюють міжнародний діалог.

Вона наголосила, що цього року Україна була представлена на міжнародному «Експо-2025» у Японії. Очільниця МКСК підкреслила, що участь України відбулася саме завдяки підтримці уряду Японії. Український павільйон відвідали близько 2 мільйонів людей, а у світових медіа він отримав мільйони згадок. За словами т.в.о. Міністра, головна ідея української експозиції полягала в тому, щоб показати цінності українців, зокрема гідність та людяність.

Тетяна Бережна подякувала японським партнерам за сприяння у проведенні культурних заходів і наголосила на важливості мультиплікації цього досвіду. Окремо Тетяна Бережна відзначила, що Японія разом з ЮНЕСКО допомагають зберігати українську культурну спадщину.

Майже рік тому, 5 грудня 2024 року, в Національній опері України відбулася урочиста церемонія підписання Угоди щодо передачі театру сучасного мультимедійного обладнання — пульту керування сценічним освітленням. Апаратура такого класу дає можливість створювати найвибагливіші візуальні видовища та використовується в усьому світі в сучасних виставах.

Проєкт модернізації обладнання постановчого освітлення Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка — четвертий проєкт Уряду Японії, реалізований у рамках Програми підтримки культурних проєктів «КУСАНОНЕ», яка надається неприбутковим організаціям для збереження культурної спадщини та розвитку культури, вищої освіти чи спорту. Цей грант є частиною Офіційної Допомоги Розвитку (ODA) Уряду Японії.