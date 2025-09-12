Народного депутата, який понад 10 місяців сидить у СІЗО, судитимуть у Києві

ДБР завершило розслідування щодо парламентаря Євгенія Шевченка, який з листопада 2024 року перебуває у СІЗО.

Йому інкримінують державну зраду та заволодіння обманом коштами приватного підприємства. Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, матеріали скерують до суду. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Слідчі досліджували три епізоди. Перші два стосувався державної зради до і після повномасштабного вторгнення. Третій — шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн гривень приватного підприємства.

За даними слідства, Шевченко з 2020 року неодноразово відвідував Білорусь, де зустрічався з бізнесменами та політиками, зокрема з Лукашенком, а потім заявляв про «відсутність загрози нападу з території Білорусі». Крім того, нардеп до та після повномасштабного вторгнення поширював російські наративи, давав інтерв’ю прокремлівським блогерам та експертам.

У публічних виступах він просував тези про нібито «крах української державності», втрату територій та неспроможність влади досягти миру. Також він переконував, що Україна не зможе перемогти та має йти на переговори з РФ на будь-яких умовах.

Водночас, за версією слідства, Шевченко використав власні зв’язки у Білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала постачання.

Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що начебто немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб «вирішити проблему», він змусив бізнес укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн гривень.

Отримані кошти парламентар витратив на купівлю трьох авто преміумкласу — Porsche Macan, BMW X5M та Mercedes-Benz AMG, які оформив на підставних осіб. Сам Шевченко відкидає обвинувачення на свою адресу та вважає їх політично мотивованими. Йому загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2021 році Шевченко з власної ініціативи поїхав до Мінська, де зустрівся з білоруським диктатором. Там він заявив, що третина українців хотіли б бачити своїм президентом Лукашенка. Після цієї поїздки Шевченка виключили з фракції «Слуга народу» і він приєднався до депутатської групи «Відновлення України».

15 листопада 2024 року Печерський райсуд Києва взяв нардепа під варту. З того часу він перебуває у СІЗО.