Міноборони може забракувати 25 тисяч зимових курток для військових

Громадська антикорупційна рада при Міноборони України повідомила, що велику партію зимових курток для військових пошили з невідповідної тканини.

Про це ГАР МО інформує у Facebook.

Через дефіцит сировини з Німеччини один із підрядників закупив інший матеріал для верхнього шару курток. За сертифікатами частина характеристик нової тканини виглядала навіть кращою за еталон, зокрема її водовідпірність. Однак додаткові дослідження і примірки виявили критичні відмінності: тканина жорсткіша, помітно шелестить, має нижчу повітропроникність і потенційно може тріскатися на морозі.

Заступниця голови ГАР МО Тетяна Ніколаєнко розповіла, чому антикорупційники забили тривогу: "Компанія-виробник надала висновки двох лабораторій, ніби тканина відповідає встановленим технічним умовам. Але візуально та за відчуттям матеріали дійсно різняться".

Ця відмінність може стати критичною під час виконання бойових завдань.

В результаті, представники ради звернулися до Міністерства оборони України з проханням ретельно перевірити куртки, які будуть поставлятись.Після цього звернення Центральне управління розвитку матеріального забезпечення надіслало постачальникам лист із попередженням, що прийняти партію курток воно зможе виключно в разі успішних польових випробувань.

Наразі на куртки і тканину очікують додаткові випробування і оцінка військовими, що протестують вироби в умовах, наближених до бойових. 25 тисяч готових курток будуть прийняті на баланс Міноборони лише у випадку схвалення представниками ЗСУ.

"Краще витратити тиждень на перевірку, ніж змушувати військових воюючої країни пів року щодня носити речі, які не відповідають умовам фронту", - підсумував голова ГАР МО Гудименко.