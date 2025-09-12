﻿
Суспiльство

Український винищувач скинув бомбу на Волинь

Український винищувач скинув бомбу на Волинь

ДБР відкрило провадження за фактом падіння боєприпасу на житловий будинок в одному з сіл Волинської області.

"За попередніми даними, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає", - повідомляє ДБР.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, удень розбився український літак Су-27, 30-річний пілот загинув.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

літакВолиньдбр
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

27 років ув’язнення чекають на 70-річного екс-президента
Свiт 12.09.2025 08:56:48
27 років ув’язнення чекають на 70-річного екс-президента
Читати
Дешеві російські дрони викрили слабкі місця НАТО
Головне 12.09.2025 08:15:24
Дешеві російські дрони викрили слабкі місця НАТО
Читати
Рекордна атака добрих дронів: палають російські порти та нафтобази
Головне 12.09.2025 07:56:17
Рекордна атака добрих дронів: палають російські порти та нафтобази
Читати

Популярнi статтi