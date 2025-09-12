Український винищувач скинув бомбу на Волинь

ДБР відкрило провадження за фактом падіння боєприпасу на житловий будинок в одному з сіл Волинської області.

"За попередніми даними, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає", - повідомляє ДБР.



Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії.

