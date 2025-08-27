"Монета року": українська пам'ятна монета визнана найбільш надихаючою у світі

Пам'ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року". Про це повідомляє Національний банк України.

"Щиро пишаємося, що українська пам’ятна монета – знову серед найкращих у світі <...> Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» є символом вдячності й шани нашим медикам. Їхня мужність і самопожертва стали натхненням для світу так само, як і вся Україна", - прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Зазначається, що пам'ятна монета введена в обіг 26 липня 2024 року і присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які рятують життя та здоров'я людей як у тилу, так і на передовій.

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 грн. Вона виготовлена з нейзільберу масою 16,5 г і діаметром 35,0 мм. Тираж становить до 50 тис. штук.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. На реверсі змодельовано смужки бинта, що перетинаються та ніби ізолюють рану, накриту рукою медика. Це символізує самовідданість медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Дизайн монети створили художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Як відомо, міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить нумізматичне видання World Coin News. Цього року експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році. До першого етапу конкурсу потрапили чотири українські пам'ятні монети у різних номінаціях, включаючи "Пльонтанізм (Іван Марчук)", "Батьківське щастя" та "Кохання".