Після дозволу на виїзд: понад 10 тис. українців віком 18-22 років виїхали до Польщі

За даними Прикордонної служби Польщі, за перший тиждень після того, як українським чоловікам віком 18-22 років дозволили виїзд, до Польщі прибули понад 10 тисяч молодих українців. Про це повідомляє RMF FM.

Речник Бещадської прикордонної охорони зазначив, що з 28 серпня до 3 вересня через пункти пропуску в Підкарпатському регіоні приїхали 6100 чоловіків цього віку, а виїхали 2000. Тижнем раніше ці показники становили близько 500 і 650 відповідно.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Люблінському воєводстві. За цей же період туди прибули 4605 чоловіків 18-22 років, а виїхав 1301. Тижнем раніше ці цифри були 461 і 575.

Зростання кількості молодих українців, які виїжджають до Польщі, може бути пов’язане з навчанням або відпусткою.

Водночас Державна прикордонна служба України заявила, що не веде окремої статистики щодо цієї категорії громадян.