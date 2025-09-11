﻿
Надзвичайні події

Сумський інформатор ворога шпигував за Силами оборони в двох регіонах – СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала інформатора ФСБ, який намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони в Сумській та Дніпропетровській областях.

Чоловіка помітив співробітник “управління ФСБ по Республіці Крим”, коли той шукав легкі заробітки в Telegram-каналах, повідомляє СБУ.

Інформатор ворога розпочав свою злочинну діяльність у Конотопському районі Сумської області.

– Зокрема, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом, щоб окупанти могли відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, – йдеться в повідомленні.

Згодом ФСБ направила свого пособника в Дніпропетровську область, де він шпигував за переміщенням українських військ.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали їхнього пособника.

Під час обшуків у інформатора вилучено смартфони з різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших створених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

 

 Автор: Сергій Ваха

