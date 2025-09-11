Прокремлівський політик звинуватив Київ у погіршенні стосунків між Угорщиною та Україною

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив українську сторону у погіршенні стосунків між країнами.

"Я можу з чистою совістю сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною зазнали такого надзвичайного погіршення за останні 10 років. На жаль, не можна виключати, що попереду ще більше погіршення, але одне залишається незмінним і безсумнівним: ми зацікавлені в тому, щоб мати добрі відносини з усіма сусідніми країнами, в тому числі з Україною", - написав Сійярто у Facebook.

Він заявив, що це не Угорщина "відбирала права української меншини", "ставила під загрозу енергетичну безпеку України" і "хоче втягнути українців у війну".

"Угорсько-українські відносини дуже складні, і я щиро сподіваюся, що в наступні десять років вони будуть кращими, ніж за останні десять. Ми готові до цього, але треба також чітко усвідомлювати, що це залежить виключно від Києва та України", - резюмував міністр.

Як повідомляв ForUA, Україна має всі підстави сприймати дії Угорщини як ворожі не лише в сучасному аспекті, але і в історичній ретроспективі. Скажімо, 14 березня 1939 року угорська армія розпочала вторгнення до Карпатської України. 18 березня війська завершили окупацію, встановивши контроль над усією територією краю. В ході вторгнення угорські війська жорстоко придушували організований опір, що чинили загони Карпатської Січі. Угорські війська розстрілювали полонених, зокрема коменданта Волівської Січі Степана Фігуру.



Генеральний штаб мадярської армії проводив бойові операції з "очищення" Карпатської України від "чужих елементів", що означало репресії проти українського населення.

А під час Другої світової війни угорські каральні загони брали участь у Корюківській трагедії 1943 року - одному з найбільших злочинів проти цивільного населення на території України. Угорщина ніколи офіційно не засуджувала ці воєнні злочини, а винні не постали перед військовим трибуналом.

Нагадаємо, що в лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт стягнув війська до українського кордону: за даними українських джерел, розглядалася можливість введення угорських сил у Закарпаття в разі падіння уряду в Києві. Ці факти підживлюють підозри щодо справжніх намірів Будапешта та його позиції у відносинах з Україною.

До слова, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."