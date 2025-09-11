Корупція без гальм: як ексголова «Львівської залізниці» прокотив державу на 31 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Його дії призвели до збитків державній компанії на понад 31 млн грн.

Слідство встановило, що посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва «Укрзалізниці» та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії приватні локомотиви. Це відбувалося всупереч вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України.

У результаті таких дій «Укрзалізниця» недоотримала провізну плату на суму 31,1 млн грн, що завдало значних збитків державі.

Дії колишнього керівника кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.