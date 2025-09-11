Конгрес США схвалив рекордний оборонний бюджет і допомогу Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на $892,6 млрд, в якому передбачено $400 млн для України, повідомляє The New York Times.

Документ передбачає:

- виділення $400 млн на допомогу Україні у сфері безпеки;

- впорядкування та модернізацію військових потреб Пентагону;

- підвищення зарплати військовослужбовцям США;

- заборону гендерно-підтверджувального лікування для військових.

Попри опозицію республіканців, Палата представників все ж таки відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Грін про зменшення фінансування для України. Крім того, закон зобов’язує Пентагон звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити вже схвалену військову допомогу Києву.

Сенат США наразі розглядає власну версію законопроєкту, яка поки не містить консервативних поправок Палати представників. Очікується, що після узгодження обох версій документ передадуть на підпис президенту.

