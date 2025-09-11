﻿
Атака на Польщу: ЄС готує нові обмеження та тиск на Москву

Глава євродипломатії Кая Каллас 11 вересня заявила, що порушення Росією повітряного простору держави-члена ЄС є серйозною ескалацією. «Ми найрішучіше засуджуємо навмисне порушення Росією повітряного простору держави-члена ЄС з використанням безпілотників. Цей агресивний і безрозсудний акт є серйозною ескалацією з боку Росії», — зазначила глава євродипломатії в мережі Х, опублікувавши посилання на свою офіційну заяву.

В ЄС повідомили, що планують посилити санкції проти Росії та її пособників, тісно співпрацювати з міжнародними партнерами для тиску на Москву та продовжити надавати Польщі необхідну підтримку у захисті східного кордону.

Каллас також підкреслила, що Євросоюз перебуває у постійному контакті з польською владою.

Як повідомляло раніше ForUa, удар по Польщі змушує Європу захищати Україну.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

