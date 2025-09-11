Момент істини: удар по Польщі змушує Європу захищати Україну

Голова групи Renew у Європарламенті Валері Айє під час дебатів про стан справ у ЄС наголосила, що безпека України нерозривно пов’язана з безпекою всього Євросоюзу.

За її словами, атака російських дронів у Польщі підтвердила необхідність посилення безпекових гарантій Києву та захисту українського неба. Айє закликала Європу надати Україні все необхідне для захисту та наголосила на важливості боротьби з агресором не лише військовою силою, а й через культурну війну за цінності, свободу та демократію.

«Війна проти України — це момент істини для Європи. Ми мусимо мати сильний голос у світі й зробити більше для безпеки Києва», — зазначила євродепутатка.

«Те, що сталося в Польщі з російськими дронами, лише підтверджує: безпека України - це й наша безпека. Захистімо український повітряний простір», - закликала вона. На її переконання, потрібно надати Україні все необхідне для захисту, а також захистити українське небо.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4.