﻿
Головне

Момент істини: удар по Польщі змушує Європу захищати Україну

Момент істини: удар по Польщі змушує Європу захищати Україну

Голова групи Renew у Європарламенті Валері Айє під час дебатів про стан справ у ЄС наголосила, що безпека України нерозривно пов’язана з безпекою всього Євросоюзу.

За її словами, атака російських дронів у Польщі підтвердила необхідність посилення безпекових гарантій Києву та захисту українського неба. Айє закликала Європу надати Україні все необхідне для захисту та наголосила на важливості боротьби з агресором не лише військовою силою, а й через культурну війну за цінності, свободу та демократію.

«Війна проти України — це момент істини для Європи. Ми мусимо мати сильний голос у світі й зробити більше для безпеки Києва», — зазначила євродепутатка.

«Те, що сталося в Польщі з російськими дронами, лише підтверджує: безпека України - це й наша безпека. Захистімо український повітряний простір», - закликала вона. На її переконання, потрібно надати Україні все необхідне для захисту, а також захистити українське небо.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

війна в Українібезпека Україниудар по ПольщіВалері Айєзахист Українизахист українського неба
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Програма дій уряду на 2025 рік: пріоритети – оборона, євроінтеграція, антикорупція
Економіка 10.09.2025 20:47:49
Програма дій уряду на 2025 рік: пріоритети – оборона, євроінтеграція, антикорупція
Читати
Урсула фон дер Ляєн закликала працювати над новим рішенням фінансування оборони України
Полiтика 10.09.2025 20:28:26
Урсула фон дер Ляєн закликала працювати над новим рішенням фінансування оборони України
Читати
Землетрус на Прикарпатті 10 вересня: що відомо
Суспiльство 10.09.2025 20:09:40
Землетрус на Прикарпатті 10 вересня: що відомо
Читати

Популярнi статтi