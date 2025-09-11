﻿
США хочуть повернутися у відносинах з РФ до 2012 року

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон вніс до Конгресу законопроєкт, який передбачає повернення дії поправки "Джексона-Веніка" щодо Росії, що дозволить припинити будь-яку торгівлю з країною-агресором.

Як зазначив Вілсон на своїй сторінці у соцмережі X, законопроєкт поданий після атаки РФ на Польщу. Конгресмен підкреслив, що колишні президенти США Барак Обама та держсекретар Джон Керрі "помилково скасували" закон у рамках політики "перезавантаження відносин з Росією", що, на його думку, стимулювало агресію Росії, зокрема окупацію Криму.

Довідка: поправка "Джексона-Веніка" була ухвалена у 1974 році. Вона забороняла нормальну торгівлю з країнами, які обмежували виїзд своїх громадян, наприклад євреїв із СРСР. Після розпаду СРСР закон продовжував діяти для Росії, хоча президенти США щороку заморожували його дію, щоб мати змогу торгувати з країною. У 2012 році поправку скасували та замість неї ухвалили Акт Магнітовського, який передбачає санкції проти конкретних чиновників РФ.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4.

 

 

 

 

 

