Республіканці вимагають звільнити суддю, яка відпустила вбивцю українки на волю

Усі 10 республіканців Палати представників від Північної Кароліни закликали усунути від роботи суддю штату, яка раніше відпустила на волю чоловіка, обвинуваченого тепер у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької.

Про це повідомляє Fox News.

За інформацією KATV, у січні 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому діагностували шизофренію після того, як він зателефонував за номером 911 та вимагав від офіцерів розслідувати наявність «штучних» матеріалів всередині його тіла, що нібито контролюють його стан.

Розгніваний відмовою поліції, він знову зателефонував на екстрену лінію, а згодом його затримали та взяли під варту за «зловживання системою 911». Проте суддя Тереза Стоукс відпустила чоловіка на підставі «письмової обіцянки» з’являтися на вимогу суду.

У листі сенаторів зазначається, що Стоукс не врахувала «великий кримінальний досвід Брауна, який включав щонайменше 14 попередніх арештів за серйозні правопорушення, такі як зберігання вогнепальної зброї злочинцем, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та фізичний напад на його сестру».

«Звільнивши рецидивіста лише за його письмову обіцянку з’явитися, магістрат Стокс продемонструвала умисне невиконання обов’язків на своїй посаді та вчинила дії, що завдають шкоди здійсненню правосуддя», — наголосив ініціатор листа, член Палати представників Тім Мур.

Крім того, республіканці попросили суд «провести ретельний перегляд» попередніх рішень Стоукс, щоб «оцінити повний ступінь неправомірних дій».

