Погода 11 вересня: хмарно та по-літньому тепло

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. В західних областях пройдуть помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті - сильні дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів. Вітер - східний, південно-східний, 5-10 м/с. На заході країни, крім Закарпаття, можливі пориви до 15-20 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря становитиме +22-27°С. У західних областях буде +19-24°С.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер - південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в області +22-27°С. У столиці +22-24°С.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 11 вересня
