Статки співзасновника компанії Oracle зросли на 70 млрд доларів за день

Американський бізнесмен Ларрі Еллісон, співзасновник компанії Oracle, стрімко наблизився до Ілона Маска у рейтингу найбагатших людей світу. Його статки зросли на $70 млрд за один день після того, як Oracle опублікувала квартальні результати, що перевершили очікування аналітиків. Про це інформує Bloomberg.

Згідно з даними видання, статки Еллісона досягли $364 млрд, що є найбільшим одноденним зростанням, зафіксованим індексом мільярдерів Bloomberg.

Наразі він відстає від Ілона Маска (статки якого становлять $384 млрд) менш ніж на $20 млрд. Маск утримує перше місце понад 300 днів поспіль.

Акції Oracle зросли на 45% з початку року, а після публікації звіту підскочили ще на 26% у позабіржовій торгівлі. Це найбільший одноденний стрибок вартості акцій компанії з 1999 року.

Станом на квітень 2025 року Еллісон посідав четверте місце в рейтингу мільярдерів Forbes зі статком у $192 млрд.

За даними Bloomberg, стрімке зростання вартості акцій Oracle вивело співзасновника компанії Ларрі Еллісона на друге місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index. Його статки сягнули $251,2 млрд, випередивши засновника Meta Марка Цукерберга.