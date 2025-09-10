Програма дій уряду на 2025 рік: пріоритети – оборона, євроінтеграція, антикорупція

Кабінет міністрів затвердив програму дій українського уряду на 2025 рік, в якій зазначено 12 пріоритетів. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, серед пріоритетів уряду – безпека та оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси та реформи, бізнес, освіта і наука, медицина та спорт, відбудова, стабільність узимку, культура.

Як пояснила прем’єр-міністр, цей документ – план для розв’язання ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки та підготовки до членства в Європейському Союзі.

Свириденко розповіла, що програму презентували 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів.

Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян, сказала прем’єр-міністр України.

Загалом уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян, пояснила Свириденко.

Вона розповіла, що найбільше звернень адресовано Міністерству економіки – 184, а Міністерству розвитку громад та територій – 80.

Більшість пропозицій враховано повністю або частково, а значна частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій, наголосила прем’єр-міністр України.