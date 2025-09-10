Сенатор Грем підтримує нищівні санкції проти РФ, які має погодити Трамп

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США за необхідности готовий ухвалити законопроєкт про нищівні нові санкції проти РФ, які має погодити американський лідер Дональд Трамп.

Про це Грем написав в соцмережі Х.

Посадовець процитував реакцію президента США на падіння російських дронів у Польщі.

"Я повністю погоджуюся з думкою президента Трампа. Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові ухвалити закон, що санкціонує нищівні нові санкції та тарифи, які можна застосовувати на ваш розсуд. Наша мета — надати вам повноваження для боротьби з цією зростаючою загрозою", - наголосив Грем.

Сенатор також підтримав наполягання Трампа, щоб Європа запровадила мита проти "таких країн, як Китай та Індія, які купують дешеву російську нафту", доходи від якої підживлюють військову машину Путіна.

"Звертаюсь до Європи: сподіваюся, ви розумієте, що республіканці та демократи в Конгресі працюють разом із президентом Трампом над новими ідеями, такими як мита, щоб покласти край цій війні. Сподіваюся, ви це бачите", - додав він.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що підняли авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрили 4 аеропорти.