Застава за генерала: За Вітюка внесли понад 9 млн грн застави

За колишнього голову департаменту кібербезпеки СБУ внесли понад 9 млн грн застави. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

Речниця суду не назвала імені того, за кого внесли заставу, проте з матеріалів справи зрозуміло, що це Ілля Вітюк. Також він мав здати документи для виїзду за кордон.

ForUA нагадує, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 2 вересня повідомили про підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні генералу СБУ Іллі Вітюку.

Зазначається, що Вітюк у 2023 році купив квартиру в Києві за майже 22 млн грн, а в документах вказав, що вона коштує лише 12,8 млн грн. Правоохоронні органи вважають, що Ілля Вітюк навмисне занизив вартість квартири, бо не міг підтвердити законність отримання цих грошей.

У Службі безпеки України тоді заявили, що пов’язують підозру для Вітюка із затриманням службою кількох працівників НАБУ наприкінці липня. Раніше СБУ задокументувала факти торгівлі з Росією (ст. 111-2 ККУ) з боку одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого працівника бюро затримали за підозрою у державній зраді та переданні даних росіянам (ст. 111 ККУ).