Землетрус на Прикарпатті 10 вересня: що відомо

Близько шостої ранку 10 вересня було зафіксовано землетрус на Прикарпатті магнітудою 2,7. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Джерело поштовхів розташовувалося у Верхнянській громаді Калуського району Івано-Франківської області на глибині 10 км.

Землетрус сьогодні зараховують до невідчутних, що означає відсутність загрози для населення та інфраструктури.

Як зазначили в головному центрі, землетрус на Прикарпатті не становить небезпеки через свою низьку магнітуду.

За класифікацією сейсмологів, підземні поштовхи такої сили зазвичай не відчуваються людьми та не спричиняють пошкоджень.