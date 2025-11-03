Суддю, яка спричинила смертельну ДТП на Прикарпатті, взяли під варту із правом застави

Суд обрав запобіжний захід судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області, яку підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на Івано-Франківщині.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, жінку взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Слідство інкримінує їй порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини та травмування іншої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає до восьми років позбавлення волі.

За попередніми даними, 31 жовтня в селі Фрага Івано-Франківської області на автодорозі «Мукачево — Львів» суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів.

Унаслідок ДТП один із потерпілих загинув на місці, другий отримав легкі тілесні ушкодження.

Село Фрага розташоване на межі Івано-Франківської та Львівської областей по обидва боки автошляху національного значення Н09. Воно відоме тим, що тут народився представник школи львівського малярства Іван Завадовський.