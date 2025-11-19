Ворог вчергове завдав удару по енергетиці Прикарпаття

19 листопада рашисти атакували Івано-Франківську область.
"Важка ніч для Прикарпаття. Ворог вчергове завдав удару по нашій області, застосувавши різні типи озброєння. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури", - повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
В Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них - двоє дітей.
Їм надається необхідна медична допомога, на цей час відомо про пошкодження одного домогосподарства.
"Щира вдячність нашим захисникам неба за оперативну та професійну роботу, а також усім службам, які задіяні до ліквідації наслідків атаки", - додала вона.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк