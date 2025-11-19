﻿
Війна

Ворог вчергове завдав удару по енергетиці Прикарпаття

Ворог вчергове завдав удару по енергетиці Прикарпаття

19 листопада рашисти атакували Івано-Франківську область.

"Важка ніч для Прикарпаття. Ворог вчергове завдав удару по нашій області, застосувавши різні типи озброєння. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури", - повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

В Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них - двоє дітей.

Їм надається необхідна медична допомога, на цей час відомо про пошкодження одного домогосподарства.

"Щира вдячність нашим захисникам неба за оперативну та професійну роботу, а також усім службам, які задіяні до ліквідації наслідків атаки", - додала вона.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілІвано-Франківська областьенергетикаокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ієрарх Константинопольского Патріархату хотів узяти на поруки Чернишова, але суд визначив заставу в розмірі майже 52 млн гривень
Суспiльство 18.11.2025 21:40:59
Ієрарх Константинопольского Патріархату хотів узяти на поруки Чернишова, але суд визначив заставу в розмірі майже 52 млн гривень
Читати
Влада Грузії відкинула можливість видачі експрезидента Саакашвілі Україні
Полiтика 18.11.2025 21:40:45
Влада Грузії відкинула можливість видачі експрезидента Саакашвілі Україні
Читати
Туреччина може виступити посередником і передати результати переговорів із Зеленським Москві, – Bloomberg
Полiтика 18.11.2025 21:17:06
Туреччина може виступити посередником і передати результати переговорів із Зеленським Москві, – Bloomberg
Читати

Популярнi статтi