Затримати підозрюваного у вбивстві старшокласників допоміг ветеран війни

У поліції розглядають кілька версій вбивства двох школярів у Вінницькій області. Одна з них — це конфлікт колишнього вчителя з одним з учнів.

За інформацією видання «20 хвилин», підозрюваний пів року пропрацював учителем англійської мови в селі Копистирин, що у Шаргородській міській громаді.

Міський голова Шаргорода Володимир Барецький розповів журналістам, що чоловіка звільнили з роботи у березні за прояв агресії. За словами посадовця, до школи викликали поліцію та направляли комісію.

«Там були недоречності різного плану. Довелося звільнити директора школи, а новий директор уже звільнив учителя англійської мови», — зазначив Барецький.

Як припустив міський голова, після звільнення колишній вчитель зачаїв образу на одного з учнів, із яким мав конфлікт.

Старшокласники із Копистирина продовжують навчання у Шаргороді, куди їх возить шкільний автобус. Уранці 10 вересня загиблі не пішли одразу до ліцею, а вирушили до лікарні за медичною довідкою.

«20 хвилин» пишуть, що підозрюваний міг стежити за учнями. Коли він накинувся на юнака, з яким мав конфлікт, за товариша заступився інший хлопець. Журналісти повідомляють, що спершу нападника переслідував ветеран російсько-української війни, ім’я якого вони не називають. Він майже наздогнав чоловіка, але тому вдалося відірватися. Тоді ветеран зупинив авто і попросив водія переслідувати нападника. Проте підозрюваний завернув у таке місце, куди не міг проїхати автомобіль. Зрештою, нападника затримала поліція.

У соціальних мережах повідомляють, що на місце, де загинули хлопці, жителі приносять лампадки та іграшки.

