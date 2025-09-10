За людину, в якої знайшли 6 млн доларів готівкою, не внесли заставу в 20 млн гривень

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу розміром 20 мільйонів гривень.

Про це hromadske повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Раніше у ВАКС повідомляли, що Крупа вже просиділа під вартою загалом 11 місяців, тоді як, згідно із законодавством, тримання під вартою під час досудового розслідування не має перевищувати 12 місяців.

Тож слідча суддя ВАКС 4 вересня змінила тримання під вартою на заставу розміром 20 мільйонів гривень. Крупа мала п’ять днів на внесення застави, але ні вона, ні треті особи не зробили цього у визначений час.

Речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк пояснила hromadske, що рішення щодо оскарження вказаного запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК Хмельниччини ухвалять після того, як зʼясують усі обставини та вивчать повний текст рішення.

Восени 2024 року тодішню керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

За словами правоохоронців, під час обшуків у родини Крупи знайшли майже 6 мільйонів доларів у різній валюті лише готівкою. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців і відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Справа Крупи пролила світло на корупційні схеми з фальшивими інвалідностями, зокрема в органах прокуратури. На тлі скандалу генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, уряд оголосив про ліквідацію МСЕК у чинному вигляді, а в регіонах України почалися масові перевірки МСЕК та пов’язаних органів з боку правоохоронців.