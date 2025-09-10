Адміністрація Трампа не прагне економічної ізоляції Росії для досягнення миру в Україні

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа не прагне економічної ізоляції Росії, оскільки це може перешкоджати досягненню миру в Україні.

Про це Венс повідомив у коментарі для One America News, зазначивши, що президент Трамп «дуже відкритий» до обговорень як з європейськими, так і з російськими представниками. Він наголосив, що Трамп не бачить причин для подальшої економічної ізоляції Росії, окрім як у випадку продовження конфлікту.

«Він хоче, щоб вбивства припинилися», — заявив Венс.

Віце-президент також підкреслив, що Трамп готовий укладати економічні угоди, які будуть вигідні для США, враховуючи багаті природні ресурси Росії, зокрема нафту, газ та мінерали. Він зазначив, що мирне врегулювання конфлікту дозволить розвивати продуктивні економічні відносини як з Росією, так і з Україною, що, на його думку, стане «найкращою гарантією довгострокового миру у Східній Європі».

«Коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Давайте створимо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру», — додав Венс.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп хоче, щоб країни ЄС першими вдарили по Росії.