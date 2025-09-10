У Берліні відбулося ювілейне 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України, також відоме як "Рамштайн-30". На зустрічі, що пройшла у гібридному форматі, обговорили подальшу підтримку України з боку партнерів. Ключовими домовленостями стали постачання систем Patriot, літаків Mirage, бронетехніки та великих обсягів боєприпасів.

Системи ППО, бойова авіація та боєприпаси

Найважливішою новиною стало оголошення Німеччини про передачу Україні двох систем Patriot. Цей крок значно посилить протиповітряну оборону країни, особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Литва також зробить внесок у цю ініціативу, виділивши €30 млн на фінансування поставок цих систем.

Франція підтвердила передачу Україні літаків Mirage, а також заявила про підтримку авіаційних спроможностей ЗСУ. У той час як Чехія готуватиме пілотів-інструкторів для літаків F-16. Нідерланди виділяють €450 млн на підтримку та забезпечення F-16 в Україні.

Окрему увагу приділили питанню боєприпасів.

ЄС наближається до своєї цілі передати Україні 2 млн боєприпасів — 80% від цього показника вже зібрано.

Чехія планує поставити понад 1 млн боєприпасів у 2025 році.

Польща передасть 10 тисяч снарядів калібру 155 мм найближчим часом.

Інші ключові ініціативи та допомога країн

Безпілотники : Велика Британія профінансує виробництво кількох тисяч далекобійних ударних дронів, які мають надійти в Україну протягом наступного року. Німеччина виділить €300 млн на закупівлю українських далекобійних дронів, а Канада — $220 млн на фінансування українських дронів та іншу військову допомогу.

Бронетехніка : Латвія передасть бронетранспортери Patria. Чехія готує до передачі понад 80 одиниць техніки.

Фінансування : Норвегія зобов’язалася виділити $8 млрд на підтримку України у 2026 році. Німеччина та Канада зробили значні внески в ініціативу PURL, спрямовану на закупівлю озброєння. Бельгія, Латвія та Люксембург також долучилися до цієї ініціативи.

Спільні проєкти: Данія та Україна розпочинають спільне виробництво далекобійної зброї. Франція прискорює реалізацію спільних індустріальних проєктів у сфері боєприпасів та дронів.

Загалом, зустріч у Берліні підтвердила незмінну підтримку України, що охоплює не лише постачання зброї, а й розвиток спільного військово-промислового потенціалу. Постачання літаків Mirage та нових систем Patriot свідчить про перехід до якісно нового рівня допомоги, необхідної для зміцнення обороноздатності України.