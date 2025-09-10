﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Російські дрони над Польщею, екстрені заходи Варшави та нові оборонні ініціативи ЄС

10 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • У ніч проти 10 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку проти України, яка зачепила й територію Польщі. Вперше зафіксовано перетин російськими ударними дронами кордону країни-члена НАТО.
  • У звʼязку з вторгненням дронів рф у повітряний простір, у десяти воєводствах Польщі оголосили про пришвидшений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.
  • Трамп хоче, щоб країни ЄС першими вдарили по Росії. Президент США запропонував Євросоюзу запровадити масштабні митні обмеження проти країн, що торгують із Росією, пообіцявши, що США наслідуватимуть його приклад.

  • Польща отримає 43,7 млрд євро з фонду ЄС на зміцнення оборони, — Reuters. Гроші підуть на протиповітряну й протиракетну оборону, артилерію, дрони, інфраструктуру та кібербезпеку. Уряд назвав це «великим успіхом» і наголосив, що у 2026 році витрати на оборону зростуть до 4,8% ВВП — найбільше в НАТО.

  •  

    Туск скликав екстрене засідання уряду — прессекретар польського уряду Адам Шлапка. Зараз прем’єр проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.

  •  

    Двоє підлітків намагалися підірвати будинок військового у Львові на замовлення рф, — СБУ. Двоє підлітків 14 та 15 років заклали саморобний вибуховий пристрій у горщику біля таунхаусу, де проживав воїн Сил оборони, та встановили приховану камеру для дистанційного підриву.

  •  

     

     

    НАТО не розцінює інцидент з БпЛА в повітряному просторі Польщі як атаку, — Reuters.

  •  

     

     

    Росія готувала дронові атаки на Польщу з липня — на російських БпЛА вже фіксувалися польські та литовські SIM-картки, — Defense Express. Варшава була про це попереджена. Такі знахідки вказували на підготовку рф до польотів дронів над територією цих країн і тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

  •  

     

     

     

     

    Польща почала перекидати війська до кордону з Білорусією, — ЗМІ. Цікаво, що атака дронів рф на Польщу неочікуваним чином співпала з початком військових навчань рф у Білорусі і закриттям вночі Польщею кордону з білорусами.

 Автор: Галина Роюк

