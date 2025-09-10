Ранковий дайджест ForUА: Російські дрони над Польщею, екстрені заходи Варшави та нові оборонні ініціативи ЄС

10 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

Трамп хоче, щоб країни ЄС першими вдарили по Росії. Президент США запропонував Євросоюзу запровадити масштабні митні обмеження проти країн, що торгують із Росією, пообіцявши, що США наслідуватимуть його приклад.

Польща отримає 43,7 млрд євро з фонду ЄС на зміцнення оборони, — Reuters. Гроші підуть на протиповітряну й протиракетну оборону, артилерію, дрони, інфраструктуру та кібербезпеку. Уряд назвав це «великим успіхом» і наголосив, що у 2026 році витрати на оборону зростуть до 4,8% ВВП — найбільше в НАТО.

Туск скликав екстрене засідання уряду — прессекретар польського уряду Адам Шлапка. Зараз прем’єр проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.

Двоє підлітків намагалися підірвати будинок військового у Львові на замовлення рф, — СБУ. Двоє підлітків 14 та 15 років заклали саморобний вибуховий пристрій у горщику біля таунхаусу, де проживав воїн Сил оборони, та встановили приховану камеру для дистанційного підриву.

НАТО не розцінює інцидент з БпЛА в повітряному просторі Польщі як атаку, — Reuters.

Росія готувала дронові атаки на Польщу з липня — на російських БпЛА вже фіксувалися польські та литовські SIM-картки, — Defense Express. Варшава була про це попереджена. Такі знахідки вказували на підготовку рф до польотів дронів над територією цих країн і тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.