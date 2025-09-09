Трамп сказав, чому складно закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вважав, що він легко зможе завершити війну Росії проти України. Але пізніше з'ясувалося, що все не так просто. Про це він заявив в інтерв'ю 77 WABC.

Трамп похвалився, що він від початку свого другого президентського терміну нібито завершив сім воєн, майже всі з яких були "нерозв'язними". Деякі з них, за його словами, тривали понад 30 років.

Президент зізнався, що раніше вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України, оскільки він чудово ладнав із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін - ред.) іде і скидає ще одну бомбу на когось, і це просто погано, погано. Я дуже здивований. Насправді, я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегший випадок - Росія і Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно, між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ненависті, багато ворожнечі, і багато, багато крові було пролито", - додав американський лідер.

Він також укотре заявив, що у війні РФ проти України щотижня "гине від 5 до 7 тисяч осіб".

ForUA нагадує, поки що Україна і Росія ведуть переговори тільки на технічному рівні. Причиною стала відмова Москви від зустрічі на рівні лідерів.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним необхідна, оскільки в РФ рішення ухвалює тільки він.

Зі свого боку очільник Кремля готовності до зустрічі не висловлював. Нещодавно він припустив, що в таких переговорах може не бути сенсу.