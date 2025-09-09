У Києві 60-річний рецидивіст ґвалтував і грабував мододих дівчат

У Києві правоохоронці затримали 60-річного чоловіка і повідомили про підозру у розбійному нападі на жінок та зґвалтуванні, повідомила Київська міська прокуратура.

Фігурант є уродженцем Черкаської області. Він вистежував жінок у малолюдних місцях і йшов за ними.

У Шевченківському районі підозрюваний напав на 26-річну жінку на Лук’янівському кладовищі, повалив її на землю і намагався роздягнути. Погрожуючи канцелярським ножем, він забрав її прикраси та гроші. Жінка просила її не чіпати. Нападник втік після того, як вона сказала, що вагітна.

За цим фактом прокурори Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 153, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (вчинення насильницьких дій сексуального характеру та розбійний напад).

До цього фігурант у Дніпровському районі вчинив напад на 20-річну дівчину, яка поверталась з роботи. Він напав на неї ззаду, приставив до шиї ніж і змусив піти з ним у безлюдне місце. Там чоловік зґвалтував дівчину і забрав прикраси й гроші.

За цим епізодом прокурори Дніпровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (зґвалтування і розбійний напад).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У 2014 році підозрюваний вже був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж і розбійний напад. У липні 2025 року він вийшов на волю у зв’язку із досягненням пенсійного віку.

За клопотанням прокурорів Шевченківської окружної прокуратури підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

ForUA нагадує, на початку серпня у Києві затримали і повідомили про підозру 57-річному чоловіку, який зґвалтував двох дівчаток віком 8 і 12 років.