Рада міністрів Польщі схвалила законопроєкт про допомогу українцям

Рада міністрів Уряд Польщі 9 вересня схвалив законопроєкт про підтримку громадян України.

Як пише РАР, про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський.

На пресконференції після засідання уряду Кєрвінський зазначив, що закон, прийнятий Радою міністрів, є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українських біженців, які перебувають у Польщі.

«У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, та комплексне рішення щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності», – заявив міністр.

Він зазначив, що закон регулює питання щодо виплат: 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки». Так, отримання виплат залежатиме від професійної активності людини на території Польщі. Винятком є ті, хто виховує дітей з інвалідністю — за умови надання відповідної довідки з польських установ.

«Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS, у рамках його систем. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері», – сказав Кєрвінський.

Як повідомляв ForUA, законопроєкт про допомогу громадянам України має набути чинності до 1 жовтня.

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт закону, який посилює правила надання соціальної допомоги іноземцям, а також розширює тимчасовий захист для українських біженців.

Згідно з планом, іноземці з-поза меж Євросоюзу отримуватимуть допомогу на дітей, відому як «800 +», лише в тому випадку, якщо заявник є активним на ринку праці, а діти відвідують школу в Польщі.