Чи може РФ захопити Донбас до кінця року: оцінка Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін сказав американцям, що нібито захопить український Донбас до кінця поточного року. Про це в інтерв’ю каналу ABC News розповів президент Володимир Зеленський.

Президент уточнив: за три роки повномасштабної агресії російський диктатор не завоював 70% Донбасу, як заявляє у своїх маніпулятивних заявах.

Зеленський нагадав, що 11 років тому росіяни уже окупували третину Донбасу та Кримський півострів.

– Після початку повномасштабної війни майже за чотири роки вони захопили близько 30% Донецької області, не всього Донбасу. І ми зараз контролюємо ще 30%. 32%, якщо бути точними, – наголосив очільник Української держави.

Таким чином можна підрахувати, що росіяни змогли окупувати за весь час повномасштабної війни ще 30% Донецької області.

– Це багато. Але мільйон людей. Він втратив мільйон людей. Ось ця ціна. І це майже чотири роки, – пояснив Володимир Зеленський.

Він додав, що при цьому Путін сказав Білому дому і представнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що може окупувати весь Донбас за три-чотири місяці.

Президент зазначив, що така інформація не відповідає дійсності.

– Ціна – роки. І мільйон людей, а якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони. Три мільйони трупів. Ось це ціна цього, – резюмував Володимир Зеленський.

ForUA нагадує, український президент 12 серпня зазначив, що Сили оборони не стануть виходити з території Донецької області в межах так званого обміну територіями, який пропонував Дональд Трамп.

Володимир Зеленський пояснив, що на цих територіях наразі зосереджена потужна частина української лінії оборони, яку доведеться передати в руки ворога.

Крім того, за понад три роки повномасштабної війни росіяни не змогли окупувати навіть третини однієї області.