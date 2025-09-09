В Україні запустили масштабну реформу, що передбачає реорганізацію всіх державних підприємств. Замість них будуть утворені акціонерні товариства (АТ) або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Як повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, відповідні рішення були ухвалені на урядовому засіданні 8 вересня. Дія постанов не поширюється на підприємства, які вже розпочали перетворення за старими процедурами.

Що зміниться для держпідприємств

Протягом 6 місяців всі державні підприємства мають бути трансформовані в АТ або ТОВ зі 100% державною власністю або ліквідовані.

Рішення про організаційну форму ухвалює засновник підприємства. Різниця полягає в тому, що в ТОВ капітал складається з часток, а в АТ – з акцій, тобто цінних паперів (вони продаються на фондовому ринку і підпадають під державне регулювання).

У разі відсутності рішення про перетворення або ліквідацію Кабмін передасть майновий комплекс держпідприємства Фонду державного майна, який вирішить, що з ним робити далі: припинити підприємство або приватизувати його майновий комплекс.

До призначення згідно зі статутом за керівниками новостворених компаній закріплять посаду виконувачів обов’язків.

Майно, яке перебувало у господарському віданні державного підприємства, перейде у статутний капітал компанії-правонаступниці.

Підприємства зможуть і надалі користуватися активами, що не підлягають приватизації, і майном на праві оперативного управління без права відчуження (узуфрукт).

Всі дозвільні документи, ліцензії та сертифікати, видані держпідприємству, залишаються чинними і для правонаступників (у межах виданих строків).

Відповідно забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах державного підприємства. Йдеться про державні комерційні і некомерційні підприємства, а також казенні підприємства.

Уряд рекомендував органам місцевого самоврядування застосовувати аналогічний порядок і для комунальних підприємств.

Чому під час війни починається остання атака на держпідприємства?

28 серпня в Україні втратив чинність Господарський кодекс (відповідний закон було ухвалено ще в січні) – значна частина його положень або дублювала норми спеціальних законів, або застаріла. Це поклало початок трирічному перехідному періоду, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу.

Таким чином Україна має перейти до спрощеної системи організаційно-правових форм, відповідно до європейських стандартів ведення бізнесу. Тобто залишаться тільки товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства й подібні сучасні корпоративні форми.