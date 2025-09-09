Кількість загиблих у Яровій унаслідок ворожого удару збільшилася до 23

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Ярова на Донеччині збільшилася до 23. Також відомо про 18 постраждалих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, удень 9 вересня війська РФ атакували авіабомбою цивільних у селищі Ярова на Донеччині, які саме стояли в черзі по пенсію перед авто «Укрпошти». Президент Володимир Зеленський повідомив, що удар був просто по людях.

Нині на місці працюють поліціянти та рятувальники. Тіла загиблих доставили для експертизи, тепер розпочинається процес ідентифікації з використанням мобільної ДНК-лабораторії ANDE.

Також правоохоронці відкрили штаб поліції для звернень рідних.

Поранених допомагають транспортувати із мобільних стабпунктів до лікарень.

За словами Клименка, після удару поліція отримала звернення щодо евакуації жителів Ярової. Служба поліції «Білі янголи» вже вивезла 8 людей, серед них — 7-річна дівчинка. Загалом сьогодні з цього району евакуйовано 22 людини.

Як повідомляв ForUA, у новому аналітичному матеріалі The Washington Post ідеться, що червень та липень цього року стали найкривавішими місяцями для цивільного населення України за весь період останніх трьох років. Дані наводяться на підставі інформації Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU)..

За цей двомісячний період російські атаки досягнули рекордних масштабів: було випущено понад 11 739 дронів та 433 крилаті й балістичні ракети. Завдяки цим ударам загинуло 518 мирних жителів, а понад 1 500 людей були поранені.