Чергова заява Трампа: на війні в Україні з обох сторін загинули 25 тисяч вояків

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на завершення російсько-української війни найближчим часом шляхом посилення вторинних санкцій проти РФ, і повідомив, що кількість загиблих у ній з обох сторін протягом місяця сягнула 25 тисяч.

"Минулого тижня вони сказали, що протягом останнього місяця між двома країнами загинуло 25 тисяч солдатів, приблизно порівну. Подумайте про це - 25 тисяч молодих людей, тепер вони, до речі, стають старшими, але загинули молоді солдати. Це б ніколи не сталося, якби я був президентом. Я думав, що маю дуже хороші стосунки з президентом Путіним", - сказав Трамп в інтерв'ю британському телеканалу GB News.

Він зазначив, що "з часів Другої світової війни нічого подібного не було", але висловив сподівання, що зможе завершити війну. "Це станеться. Я сподіваюся, що це станеться скоро. Ми чинимо на них великий тиск, знаєте, з Індією і нафтою, і Індія зараз виходить, і інші виходять, тому що, коли Росія продає нафту, у них є гроші, щоб щось робити. Але я думаю, що ми це зробимо. Але це ганьба", - сказав президент США.

На питання, чи дратує його те, що він не зміг сприяти завершенню війни в Україні, Трамп відповів ствердно. "Це так. Я врегулював вісім воєн, і залишилася ще одна… Я думав, що це буде простіше, бо я вирішив деякі війни, які тривали, в одному випадку, 32 роки. І я вирішив це за два дні. Я дуже пишаюся цим", - сказав він.

Також президент США заявив, що зміг зупинити війну між Індією та Пакистаном. "Ядерні держави! І знаєте, вони дійсно воювали. Вісім літаків було збито. Це було насправді. І хто знає, що сталося б з потужною ядерною зброєю. І я сказав: слухайте, якщо ви збираєтеся воювати, я не буду укладати з вами жодних торговельних угод. І я ввів мита та зробив усілякі інші речі. І протягом 48 годин я це зробив, я це владнав. Вони хороші. І це велика справа. Але я робив це вісім разів, і єдине, чого я ще не зробив, це Росія та Україна. Це ніколи не мало б початися. Це кривава бійня, це жахлива кривава бійня", - сказав Трамп.