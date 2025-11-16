﻿
Охочим подати заявку на постійне проживання в Великій Британії доведеться чекати 20 років

Уряд Британії оголосив про масштабні зміни в міграційній політиці країни, спрямовані на зменшення нелегальної імміграції.

Про це повідомляє DW.

"Британський уряд у суботу оголосив про далекосяжні зміни в політиці Сполученого Королівства щодо надання притулку, щоб спробувати зменшити нелегальну імміграцію та протидіяти зростаючій популярності ультраправих", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими планами, створеними за прикладом суворої системи надання притулку в Данії, строк статусу біженця для новоприбулих буде скорочено з п'яти років до 30 місяців. Тим, хто вже отримав притулок, доведеться чекати 20 років, щоб подати заявку на постійне проживання, замість нинішніх п'яти років.

Крім того, допомога біженцям стане "дискреційною", тобто уряд зможе відмовити у підтримці тим, хто може працювати або має активи у країні.

Ці заходи захисту будуть регулярно переглядатися, а біженцям пропонуватимуть повернутися додому, щойно їхні країни вважатимуть безпечними.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії назвало ці пропозиції "найбільшим переглядом політики надання притулку в сучасну епоху", а міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, яка має представити ці плани в парламенті у понеділок, анонсувала "скасування британського золотого паспорту для шукачів притулку".

