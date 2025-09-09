Червень та липень 2025 року стали найсмертоноснішими місяцями для України за останні три роки — WP

У новому аналітичному матеріалі The Washington Post і йдеться, що червень та липень цього року стали найкривавішими місяцями для цивільного населення України за весь період останніх трьох років. Дані наводяться на підставі інформації Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU)..

За цей двомісячний період російські атаки досягнули рекордних масштабів: було випущено понад 11 739 дронів та 433 крилаті й балістичні ракети. Завдяки цим ударам загинуло 518 мирних жителів, а понад 1 500 людей були поранені.

Про масштаби руйнувань свідчить також застереження ВООЗ щодо шкідливого рівня шуму — реакція нічних повітряних атак часто перевищує безпечну норму, що має серйозні наслідки для здоров’я населення, включаючи розвиток стресових розладів, серцево-судинні захворювання й травматичний шок навіть за відсутності фізичних ушкоджень.

Як зазначив Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир:

«Зараз в одній атаці бере участь більше дронів, ніж було упродовж місяця ударів у 2024 році».

Матеріал відзначає страхітливу зміну — літа 2025 року "нічний час" насправді став часом постійного звучання сирен, вибухів та безперервної небезпеки, що наклало значущий психологічний відбиток на тисячі громадян.

Контекстні цифри від ООН

Червень 2025 : став найсмертоноснішим місяцем за три роки — близько 232 загиблих і 1 343 поранених цивільних.

Липень 2025: зафіксовано максимум жертв серед цивільного населення з 2022 року — 286 загиблих та 1 388 поранених у 18 областях України й Києві

Підсумок