Революція на ринку праці Нідерландів - менше роботи, більше життя

У Нідерландах відмовилися від п’ятиденного робочого тижня: у 2024 році середня тривалість роботи становитиме 32,1 години на тиждень, а ключову роль у переході зіграли жінки.
Скорочений робочий тиждень допомагає утримувати людей на ринку праці, покращує баланс між роботою та особистим життям, а також дає змогу продовжити кар’єру. Працівники отримують гнучкий графік, а бізнес — достатньо часу для ефективної роботи.
За оцінками The HR Digest, скорочення робочого часу зменшує вигорання, підтримує старше населення активним на ринку праці та забезпечує стабільність компаній.
Схожі експерименти вже проводяться в інших країнах:
- Польща запускає пілотну програму зі скороченим робочим тижнем без зменшення зарплат;
- Німеччина: 50 компаній тестують чотириденний тиждень з лютого 2024 року;
- Велика Британія: понад 200 компаній перейшли на постійний чотириденний тиждень;
- Австрія та Данія підтримують скорочення робочого тижня до 34 годин.
Дослідження показують, що коротший робочий тиждень підвищує продуктивність та знижує стрес серед працівників.
В Україні ж поки що перехід на чотириденний тиждень не розглядається через воєнний стан, хоча в мирні часи така ініціатива можлива, зазначили у Держслужбі зайнятості.
Автор: Тетяна Андрійко