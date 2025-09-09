Революція на ринку праці Нідерландів - менше роботи, більше життя

У Нідерландах відмовилися від п’ятиденного робочого тижня: у 2024 році середня тривалість роботи становитиме 32,1 години на тиждень, а ключову роль у переході зіграли жінки.

Скорочений робочий тиждень допомагає утримувати людей на ринку праці, покращує баланс між роботою та особистим життям, а також дає змогу продовжити кар’єру. Працівники отримують гнучкий графік, а бізнес — достатньо часу для ефективної роботи.

За оцінками The HR Digest, скорочення робочого часу зменшує вигорання, підтримує старше населення активним на ринку праці та забезпечує стабільність компаній.

Схожі експерименти вже проводяться в інших країнах:

- Польща запускає пілотну програму зі скороченим робочим тижнем без зменшення зарплат;

- Німеччина: 50 компаній тестують чотириденний тиждень з лютого 2024 року;

- Велика Британія: понад 200 компаній перейшли на постійний чотириденний тиждень;

- Австрія та Данія підтримують скорочення робочого тижня до 34 годин.

Дослідження показують, що коротший робочий тиждень підвищує продуктивність та знижує стрес серед працівників.

В Україні ж поки що перехід на чотириденний тиждень не розглядається через воєнний стан, хоча в мирні часи така ініціатива можлива, зазначили у Держслужбі зайнятості.

