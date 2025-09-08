У Туреччині 16-річний учень із рушницею напав на поліцейську дільницю і застрелив двох копів

Озброєний 16-річний учень старшої школи напав на поліцейську дільницю на заході Туреччини і з рушниці вбив двох поліцейських, повідомляє AP з посиланням на місцеву владу.

Губернатор провінції Ізмір Сулейман Ельбан повідомив, що ще двоє поліцейських та один цивільний отримали поранення внаслідок нападу в окрузі Балчова провінції Ізмір.

Він додав, що нападника було заарештовано, мотив вбивства розслідується.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, підлітка, ім’я якого не розголошується, поліція затримала після того, як йому вистрілили в ногу.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що батьків нападника та двох його друзів затримали для допиту в рамках розслідування.

«Винуватця інциденту, 16-річного хлопця, було затримано. Його зв'язки розслідуються. Я висловлюю співчуття всій нашій поліції», – сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Губернатор додав, що нападник не мав попередніх судимостей. Він жив на тій самій вулиці, де розташований відділок поліції, під час нападу використав помпову рушницю, що належала його батькові.

«Спочатку нападник застрелив поліцейського, який стояв на варті перед відділком. Другою жертвою став головний інспектор поліції, який загинув у подальшому зіткненні», - пояснив Ельбан.