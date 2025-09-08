Визначено ключові пріоритети наступного засідання «Рамштайн», – Зеленський

Ключовою метою участі України в черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» стане посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Напередодні ґрунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем, тривала нарада щодо деталей забезпечення осені – зими цього року й бюджету наступного», - поінформував він.

Глава держави зауважив, що Шмигаль цими днями буде на зустрічі «Рамштайн». Під час наради було визначено ключові цілі української сторони.

«Посилення ППО – ціль номер один для цього «Рамштайну» та загалом наших контактів у Європі та США», - наголосив Зеленський.

Президент та міністр оборони також визначили пріоритети на 2026 рік - це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів.

«Попереду багато роботи з нашими партнерами, у цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними – усі державні інституції, кожен, хто контактує з нашими друзями у світі, усі, хто працює на оборону. Українська армія має бути – і буде! – незмінно сильною», - заявив глава держави.

Зеленський також наголосив, що попри повномасштабну війну Україна зберігає стабільність соціальної системи та продовжує повноцінно здійснювати соціальні виплати, що свідчить про стійкість та ефективність держави.

«Провів нараду з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та міністром соціальної політики Денисом Улютіним про виконання соціальних зобов’язань, підготовку наступного року в межах бюджетних можливостей», - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що держава виконує свої зобов’язання, забезпечує всі необхідні виплати.

«І саме так буде надалі. І це також один із доказів стійкості України, ефективності України – навіть у час повномасштабної війни Україна зберігає свою соціальну систему та здійснює виплати», - підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що на засіданні Ставки заслухав доповіді щодо інфраструктури зв’язку в Україні, тобто щодо мобільного зв’язку та захисту мереж.

«Принципово, щоб у всіх наших громадах був нормальний доступ для зв’язку, і щодо цього потрібно ще попрацювати відповідним структурам», - наголосив він.

Як повідомляв ForUA, президент України Володимир Зеленський провів Ставку з питань посилення ППО української критичної інфраструктури.