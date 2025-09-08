"За Перемогу!": На Міжнародному кінофестивалі в Торонто відбулася премʼєра української стрічки

Світова премʼєра української стрічки “За Перемогу!” відбулася у рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

“Вітаю успішного режисера Валентина Васяновича й талановитого продюсера Володимира Яценка зі світовою премʼєрою їх стрічки “За Перемогу!”, що відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто”, - заявив Ніколенко.

Він наголосив, що “Україна перебуває у центрі світової кінопромисловості”.

ЗМІ додають, що під час фестивалю запланована також премʼєра іншого українського фільму “Простий солдат” режисера Артема Рижикова. Також у Торонто триває робота українського національного стенду.

Як відомо, цьогоріч Міжнародний кінофестиваль у Торонто проходить з 4 по 14 вересня.

Фото: Олег Ніколенко / Фейсбук