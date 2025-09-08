Як адвокат з Києва Олексій Шевчук вивіз за кордон тисячі «ухилянтів»

Колишній керуючий партнер столичної адвокатської компанії Barristers та ексрадник голови Львівської обласної військової адміністрації з питань волонтерства та гуманітарної допомоги Олексій Шевчук налагодив масштабну схему незаконного вивозу чоловіків призовного віку за кордон через систему «Шлях».

За даними Тимчасової комісії Верховної Ради, до системи «Шлях» у 2022 році було внесено 96 442 чоловіків призовного віку, яким було дозволено виїзд з обов'язковою умовою повернення. Проте 9 373 з них не повернулися, що становить 11,1% від загальної кількості. Яким же чином цим псевдо волонтерам вдалося виїхати за кордон?

Незалежний антикорупційний центр NGL.media (редакція «Наші гроші. Львів») отримав доступ до бази даних волонтерів, внесених до системи « Шлях » Львівською обласною військовою адміністрацією на прохання різних громадських організацій.

Як виявилося, переважну кількість дозволів на виїзд за кордон від Львівської ОВА отримали представники щойно створених, нікому не відомих ГО, які тим чи іншим чином пов’язані зі столичним адвокатом, керуючим партнером адвокатського об’єднання Barristers Олексієм Шевчуком. Загалом від цих організацій виїхало з України понад 1,5 тисячі чоловіків призовного віку, більшість з них не повернулася.